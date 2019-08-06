Bezos’un ortağı olduğu haber sitesi: Yat Bezos’un değil

Temmuz ayının başından bu yana dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un yatının Marmaris, Selimiye ve Datça açıklarında olduğu iddia ediliyordu.

Hatta öyle ki bazı haber ajansları Bezos'un Bodrum'da yatırım fırsatlarını değerlendirmek için helikopter ile yattan havalandığını bile yazmıştı.

Jeff Bezos'un da hissedarı olduğu Business Insider'ın haberine göre söz konusu mega yat Bezos'un değil. Amazon yetkilileri yatın sahibinin Bezos olmadığını yatın kime ait olduğunu ise bilmediklerini söylediler.

Bezos'un Türkiye'de tatilde olduğu iddiaları ABD'de de gündem oldu. Çünkü Amazon çalışanlarının kötü koşullar altında çalıştığını savunan bazı isimler Bezos'u ultra lüks yatında Türkiye'de keyif çatmak ile itham ediyorlardı.

Bunun üzerine şirket yetkilileri yatın Bezos'a ait olmadığını açıkladı.

Flying Fox isimli yat Alman Lürsen Yachts isimli şirket tarafından üretilmiş. Yat 136 metre uzunluğunda içinde 22 konuk ağırlayabiliyor. Yatın mürettebatı 54 kişiden oluşuyor.

Yatın Bezos'a ait olduğu dedikoduları sadece Türkiye'de çıkmadı. 2017 yılından beri Lürsen Yacths'ın yatı Bezos için ürettiği konuşuluyor.