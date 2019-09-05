BigChefs Avrupa’daki ilk şubesini açtı

Avrupa'nın finans merkezlerinden biri olarak bilinen şehrin tanınmış caddesi üzerinde yer alan MyZeil Alışveriş Merkezi'ndeki BigChefs, AVM'nin ‘Foodtopia' adı verilen yemek ve eğlence katında yer alıyor.

180 misafir kapasiteli yeni şube, 650 metrekarelik geniş bir alan üzerine tasarlanmış. BigChefs menüsünde, hem Dünya hem de Türk mutfağından seçilmiş lezzetlerin yanında lokal tatlar da bulunacak. Restoran içerisinde BigChefs'in Türkiye'den getireceği nar ekşisi, zeytinyağı, mandalina reçeli gibi tatların satın alınabileceği minik bir satış yeri de olacak.

Frankfurt'taki misafirleri her şubede olduğu gibi geniş bir BigChefs menüsü bekliyor. Çok sevilen kahvaltılar, öğle ve akşam yemeği seçenekleri, mezeler, tatlılar, taze taze hazırlanan kokteyller Almanya'daki şubede de yer alacak.

Avrupa'nın ilk BigChefs şubesinin Frankfurt'ta açılmasının ardından markanın yeni yerler için çalışmaları devam edecek. Yurtiçinde ve yurtdışında açılacak yeni şubelerle BigChefs yakın gelecekte daha çok misafir ağırlayacak.