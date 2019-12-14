Bilecik’te suya hem zam hem indirim yapıldı

CHP'li Bilecik Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında Ücret ve Tarife Komisyonu’nca hazırlanıp görüşülen “2020 ücret ve tarifeler raporu”, CHP ve İYİ Partili üyeler tarafından oy çokluğu ile başkan Semih Şahin tarafından mecliste oylandı. Zam kararlarına AKP ve MHP grubu karşı çıkıp red oyu verdi.

SUYA YÜZDE 26.6, KATI ATIĞA YÜZDE 150 ZAM

CHP'li Bilecik Belediyesi, red kararlarina ragmen yeni yılda su kullanım ücretine yüzde 22,6 oranında zam yaptı. 0-25 metreküp arası su kullanım ücretini 1 lira 50 kuruştan 1 lira 84 kuruşa, 25- 50 metreküp arası su kullanımını 1 lira 75 kuruştan 2 lira 15 kuruşa, 50 metreküp ve yukarısı için su kullanım ücretlerini ise 2 lira 50 kuruştan 3 lira 6 kuruşa çıkardı. 8 lira 80 kuruş olan katı atık ücreti de 22 liraya çıkarak yüzde 150 artmış oldu.

İKİ TARİFE ARASINDA NASIL FARK OLABİLİYOR?

Bilecik büyükşehir statüsünde olmadığı için il belediyesinin ve ilçe belediyeleri farklı su tarifeleri belirleyebiliyor.

YÜZDE 50 OY ALDI

31 mart yerel seçimlerine Millet İttifakı adayı olarak giren CHP'li Semih Şahin, yüzde 50 oy alarak Bilecik'in yeni belediye başkanı olmuş, Cumhur İttifakı’nın adayı AK Parti’li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer almıştı.