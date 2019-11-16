Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bill Gates tekrar dünyanın en zengini!

Bill Gates yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Serveti 110 milyar dolara çıkan Gates, Amazon'un patronu Jeff Bezos'u geçti.

Sozcu.com.tr
11:01 -
Haberler Ekonomi
Bill Gates tekrar dünyanın en zengini!

Bloomberg'de yer alan habere göre dünyanın en zengin insanı yeniden Bill Gates oldu. Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.

Şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıkarken, Jeff Bezos'un kişisel serveti 109 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Jeff Bezos/Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı'nın bulut teknolojisi ihalesini Bezos'un firması Amazon yerine Gates'in firması Microsoft'a vermesi hisse hareketlerinde etkili oldu.

Bill Gates'in serveti olduğundan çok daha fazla olabilirdi fakat milyarder 1994 yılında servetinin yarısını (35 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlamıştı.

ABD Dolar Microsoft
Son güncelleme: 11:07 16.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more