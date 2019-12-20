BİM yurt dışında yeni şirket kuruyor

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, söz konusu kararın yurt dışı yatırımları kapsamında daha verimli bir organizasyon yapısına ulaşmak için alındığı belirtildi.

8 MİLYON TL’LİK ŞİRKET KURACAK

BİM’den KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu 19.12.2019 tarihinde aldığı karara istinaden, Şirketimizin yurt dışı yatırımları kapsamında daha verimli bir organizasyon yapısına ulaşmak için Türk kanunlarına uygun olarak 8.000.000-TL sermayeli tek pay sahibinin şirketimiz olacağı, tek ortaklı bir anonim şirket kurulmasına, şirketin kuruluşuna ve tesciline ilişkin her türlü yasal işlemin takibi için İcra Kurulu Üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu’nun yetkilendirilmesine karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı. (REUTERS- sozcu.com.tr)