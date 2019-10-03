BİM’den tanzim satış açıklaması!

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği’nin basın toplantısında, tanzim satışları ve perakende sektöründeki son durumu değerlendirdi. Geçen yılki gibi bir senaryoyu bu yıl beklemediklerini belirten Aykaç,” Biz bu sene geçen yılki gibi bir durumun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü ürünlerin rekolteleri çok iyi geliyor. Dolayısıyla zaten öyle bir şeye ihtiyaç olmayacak gibi gözüküyor. Sadece sarımsakla ilgili sorun var, onun dışında narenciye olsun, meyve olsun, patates olsun bununla ilgili bu sene bir sorun olmayacak.” dedi.

Sarımsak fiyatında yaşanan artışın rekolte düşüklüğünden kaynaklandığını belirten Aykaç, “Sarımsakta rekolte düştü ve bir hastalık oldu. Özellikle sarımsağın merkezi Taşköprü’de… O nedenle fiyatlar biraz yüksek.”dedi.

“REKABET KURUMU’NUN SORUŞTURMA AÇMASINA ŞAŞIRDIK”

2019 yılından memnun olduklarını belirten BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, ” Rekabet Kurumu’nun soruşturma açmasına şaşırdık. Sektör, haksız kazanç elde etmek üzerine bir düzen kuramaz. Böyle bir şey mümkün değil yürüyemez. Soruşturmanın neticesinde bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü sebepleri çok sağlam. Net rakamlarla neyin nereden geldiğini kendilerine anlattık. Süreç devam ediyor ama negatif bir şey beklemiyorum.” dedi.

FİYATLAR BU SENE ÇOK FAZLA YÜKSELMEYECEK

Arz sıkıntısını bu sene az gördüklerini belirten Migros İcra Başkanı Ömer Özgür Tort, ise önümüzdeki döneme ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Bu seneki arz geçen seneden daha güçlü bu nedenle fiyatlar çok fazla yükselmeyecek. Ağustos ayında sebzede sıfır enflasyonları yaşadık. Maliyet enflasyonu şirketlerin karlılıklarını ciddi etkileri oldu.