BİM’in bilançosu açıklandı

BİM 2018 yılında %45 artışla 1.25 milyar TL net kâr etti. 2019’da satışlarda %25 artış öngörüyor. Şirketin dün akşam KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre 2018 yılında satış gelirleri ise yüzd 30 civarı artışla 32.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirket KAP’a açıkladığı 2019 beklentilerine göre ise bu yıl artı/eksi 2 puan marjla yüzde 25 satış artışı, artı/eksi 0.5 puan marjla da yüzde 5 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket 820 mağaza açılışı ve 1.1 milyar lira yatırım planlıyor.