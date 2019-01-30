Binali Yıldırım’dan UBER açıklaması

Binali Yıldırım dün yayınlanan bir televizyon programında en çok merak edilen konulardan biri olan ‘UBER’le ilgili de açıklamalarda bulundu. Yıldırım ‘Halk UBER istiyor. Bu sorun ne zaman netliğe kavuşacak?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

BU BİRAZ SIKINTILI BİR SORU

Bu biraz sıkıntılı bir soru. İstanbul'un sorunu değil. İtalya'da yasaklanmış. Üst mahkeme yasaklama kararını durdurmuş UBER tekrar çalışmaya başlamış. Danimarka'da çok sıkı standartlar getirilmiş. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine UBER yasadışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var. Taksicilerin de standartlarına özen göstermesine yönelik tedbirler alacağız. UBER'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Vatandaşlar bunu istiyor. Konforunu beğeniyor. Buna itirazım yok. Ama bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım. Haksız bir rekabete yol açan uygulamaya izin veremeyiz” dedi.

İMAMOĞLU’NUN UBER AÇIKLAMASI

CHP’nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ise Habertürk’ten Esra Boğazlıya’nın ‘Taksi-UBER sorununa nasıl bakıyorsunuz?’ sorusuna şu cevabı vermişti:

HEPSİYLE GÖRÜŞECEĞİZ

Bu işin bir meslek standardı yok mudur? Meslek erbablarıyla masaya oturulup konuşulmaz mı? Bakın bu işi bir standarta oturtmazsanız bu tür uluslararası tehditler, uygulamalar var denmez mi? Lokomotifi kimdir bu kentin? Büyükşehir Belediyesidir. Bu işin sokakta çatışmaya dönüşmesi hoş mu? Ya da taksi esnafının düştüğü durum, ekmek kaygısı hoş mu? Şu anda servis şoförleriyle konuşuyorum onların sorunları var plaka tahdidi konusunda. Taksici esnafıyla görüşüyorum. Hepsiyle görüşeceğiz. Gelin beraber düşünelim, geleceği konuşalım diyeceğim.