Binbaşgil: Normalleşme dönemini yaşamaya başladık

Davos’ta Bloomberg HT’ye konuşan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Davos'ta geçen sene daha iyimser bir havanın olduğunu fakat bu sene belirsizlikler ve risk unsurlarının daha önde olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2018’in zorlukların olduğu bir yıl olduğunu söyleyen Binbaşgil, “Bunların çoğunu geride bıraktık diye düşünüyorum. Çok önemli adımlar atıldı. Makro dengelere/rakamlara baktığımız zaman çok hızlı bir şekilde iyiye gidiş var. Bütçe disiplini bozulmadı sıkı para politikası aynı şekilde devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

“NORMALLEŞME DÖNEMİNİ YAŞAMAYA BAŞLADIK”

Cari açıkta iyi bir gelişme olduğunu belirten Binbaşgil, “İhracat iyi bir şekilde gelişiyor. Türkiye'de geçen seneye oranla 2019 biraz daha iyi bir olacakmış gibi duruyor. Özlenen normalleşme dönemini yaşamaya başladık” dedi.

Türkiye'nin büyüme modelinde ihracatın çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Hakan Binbaşgil, “Cari açık vermeden büyümek için ihracatımızı giderek daha da gelişmemiz lazım. Bankaların da burada çok önemli destekleri var diye düşünüyorum. Akbank olarak biz de bu konuya katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAKİP ORANLARI BİR MİKTAR YÜKSELEBİLİR”

Bankaların sermaye yapısı ve likidite açısından bakınca çok güçlü olduğunu belirten Binbaşgil, “Buralarda sektör olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Takip oranları oldukça düşük seyrediyordu (yüzde%3'ler civarındaydı). Bunlar bu sene bir miktar yükselebilir. Bankacılık sektörünün mali gücüne baktığımız zaman, gelir üretme kapasitesine baktığımız zaman bu sorunların üstesinden gelebilecek güçte. Mevduat maliyeti yükselince bankalar kredi fiyatlarına yansıttı. Bankalar faizlerin düşmesini istiyor. Bankalar faizler yükseldikçe para kaybederler, düştükçe bundan fayda sağlarlar” açıklamasında bulundu.