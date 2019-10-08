Bir Kamerunlu ve bir Gineli İstanbul’da ucuz altın vaadi ile dolandırdı

Devlet büyüklerini araya sokarak iş bulma vaadi ile vatandaşı dolandırdılar… Yurt dışından ucuz kredi bulma vaadi ile vatandaşı dolandırdılar… Şimdi ise ucuza altın satıyoruz diye dolandırdılar!

EN FAZLA KAZANDIRAN İKİNCİ YATIRIM ARACI

2018 yılında yıllık enflasyon yüzde 20’yi aşarken dolar bir yılda yüzde 39.5 değer kazanarak en fazla para kazandıran yatırım aracı olmuştu. Doları yüzde 37.5 ile külçe altın izlemişti. 2017 yılını 158.8 TL’den kapatan gram altın, 2018 yılını 218 TL’den kapatmıştı. Gram altın bugün 281 TL’den işlem görüyor.

60 BİN DOLAR ALDILAR

Afrika ülkelerinden altın getirip piyasa değerinin altında satacakları söyleyerek sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 1’i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, R.C.Ç. ağustos ayında “Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktuğunu ve piyasa değerinin altında satacağını” söyleyen Afrika uyruklu 2 kişinin 60 bin dolarını dolandırdığını, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bir arkadaşına ulaştığını polise bildirdi.

İKİ TÜRK VATANDAŞI GÖNDERDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. R.C.Ç’nin arkadaşı ile şüpheliler arasında dolaylı müzakere yürüten polis ekipleri, 4 Ekim’de Şişli’de bir otelde buluşma ayarladı. Yakalanmamak için önlem alan şüpheliler, buluşmaya önce yabancı uyruklu 2 kişi ile arkasından Türk vatandaşı 2 kişi gönderdi.

Bir süre bekleyen polis, şüphelilerin gelmemesi üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ile R.C.Ç’nin arkadaşı tekrar irtibata geçip bir gün sonrası için buluşma ayarladı. Yanında sahte dolarla buluşmaya giden alıcı, şüphelilerden altın satın alırken polis baskın düzenledi. Kamerunlu Ronel Tela F. (28) ile Gineli Souma S. (23) gözaltına alındı.

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GÜVEN KAZANMAK İÇİN KUYUMCUYA GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktukları ve piyasa değerinin altında döviz karşılığında satacaklarını söyleyip mağdurlarla bir otelde buluşma ayarladıkları ve bakır kaplı küçük madenleri altın olarak tanıttıkları belirlendi.

Güven kazanmak için yanlarına bir miktar altın alıp kuyumcuya giden şüphelilerin altınların geri kalanını ve mağdurun yanında getirdiği dövizi otel kasasında bırakmayı önerdikleri, mağdurların dövizini el çabukluğuyla kasaya koymadan önce sahte dövizlerle değiştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin, kuyumcunun altınların sahte olduğunu söylemesi üzerine “Biz de dolandırıldık, özür dileriz.” diyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

3 KİŞİ 150 BİN DOLAR DOLANDIRILMIŞ

Gözaltına alınan Afrika uyruklu 2 şüphelinin aynı yöntemle 3 kişiyi 150 bin dolar dolandırdığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ronel Tela F. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

