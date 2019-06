Birleşik Kamu-İş’e göre gelirin üçte biri gıdaya gidiyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun yaptığı tüketim harcamaları araştırmasına göre, toplumun yoksul kesimleri aylık gelirlerinin yaklaşık üçte birini gıdaya harcarken zenginlerin gıda harcaması toplam harcamaları içinde küçük bir yer tutuyor. Araştırmaya göre, toplumun en yoksul yüzde 10'luk kesiminin harcadığı her 100 liranın 31 lirası gıdaya giderken, en zengin yüzde 10'luk kesimin 100 liralık harcaması içinde gıdanın aldığı pay 13 lirada kalıyor. Sendika, gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışların, harcamalarının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan yoksulları direkt etkilediği, zenginler üzerinde ise fazla bir etkisi olmadığı tespitini yaptı.

HALKIN ENFLASYONU

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMUAR, Ankara'daki pazar ve marketlerden fiyatlarını düzenli olarak derlediği 78 zorunlu gıda maddesini esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmayla, gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ücretlilerin ve yoksulların gördüğü gerçek enflasyonun boyutunun ortaya konulması amaçlanıyor.

EN ÇOK EKMEK VE BULGURA

Araştırmaya göre, Türkiye'deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.9 lirasını ekmek, bulgur, buğday unu, makarna, pirinç ve şehriye gibi temel gıda ürünlerine harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, fiyatının aşırı yüksek olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar gıda harcamalarının yüzde 22.4'ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 13.4'ü buluyor. Türkiye'de gıda için harcanan her 100 liranın 5.5 lirası tereyağı dışındaki yağlara, 10.8 lirası meyveye, 15.1 lirası sebzeye, 6.1 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.1 lirası çay ve kahveye, 3.6 lirası alkolsüz içeceklere, 2.1 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

ZENGİNLER ET, BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ TÜKETİYOR

TÜİK'in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et, balık ve deniz ürünleri oluşturuyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, yoksulun harcamaları içerisinde gıdanın çok büyük yer tutması nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın direkt yoksul halk kesimini vurduğunu, zengin kesimleri ise fazla etkilemediğini bildirdi. Balık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon verilerine de dikkat çekerek, “Gıda fiyatlarında nisan ayında gözlenen yüzde 6.22'lik artıştan sonra mayıs ayında da yüzde 0.45 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında bu yılın ilk 5 aylık dönemindeki toplam artış yüzde 21.11'e, mayıs sonu itibarıyla son bir yıllık artış ise yüzde 55.73'e kadar çıktı. Geliri bu düzeyde artmayan yoksul halk kesimi daha da yoksullaştı” dedi.