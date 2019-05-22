‘Bismillah’ dedi işe başladı! İşlemlerin %36’sı haciz

Türkiye’de birçok vatandaşlar daha önce hiç duymadığı ekonomik terimleri duymaya başladı. Kimi vatandaş mevcut ekonomik duruma ayak uydurmaya çalışırken kimisi de kendilerine göre tedbirler almaya başladı. Ancak daha önce borçlanan ve mevcut dalgalanmadan en çok etkilenen vatandaşlar bu durumda çok da fazla bir şey yapamıyor. Hal böyleyken alacaklılar ise zor duruma düşmemek için haciz işlemlerini başlatıyorlar.

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İŞLEMLERİN YÜZDE 36’SI HACİZ

Tapu Kadastro Teşkilatı’nın 172. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Orhan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 4 ay önce Edirne'de göreve başladığını belirterek, “Keşke daha farklı tablo çizmiş olsaydık ama maalesef kurum olarak yapmış olduğumuz işlemin yüzde 36'sı haciz işlemlerinden oluşuyor” diye konuştu.

“KURUMUMUZ ÜLKENİN EKONOMİK DURUMUN YANSIMASIDIR”

Orhan Erdoğan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü olarak en çok vakit ayırdıkları işlemin haciz işlemi olduğunu aktararak şöyle konuştu: “Bu haciz işlemlerinin içinde bankalar ve şahıslar var. Birbirleriyle ticari ilişkisi bulunan insanlar. Bizim kurumumuz aslında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun yansımasıdır”