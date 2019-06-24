Bitcoin 11 bin doları gördü

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 190 değer kazanırken, söz konusu değer artışının çoğunluğu son üç aydaki yukarı yönlü eğilimden elde edildi. Bitcoin’in 11 bin dolar düzeyini görmesine rağmen, haftalık ve günlük Göreceli Güç Endeksi’ndeki (Relative Strentgh Indicator/RSI) düşüş görünümü, Bitcoin’in 10 bin 340 dolarda destek bulacağını gösterdi.

Kripto para birimlerine yönelik diğer gelişmeler kapsamında Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), aralarında FATF üyesi 37 ülkedeki kripto para birimi borsalarının da bulunduğu sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına (VASP) yeni kurallar duyurdu. FATF’nın açıklamasında, söz konusu işletmelerin duyurulan kurallara 12 ay içinde uymaları gerektiği belirtilirken, kurallar kapsamında VASP’ların bir müşterinin bir şirketten başka birine para gönderdiği bir durumda kendi aralarında söz konusu müşterinin bilgilerini paylaşmaları isteniyor.

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Gelişmelerin ardından Mart 2018´den bu yana ilk kez 11 bin doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.21 artışla 10 bin 765 dolara döndü ve 191 milyar 376 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.1’ini oluşturdu.

Bitcoin´deki artışa rağmen altcoinlerde genel bir düşüş görülürken, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.30 ve yüzde 3.60 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Tether ve TRON yükseldi. TRON, son 24 saatteki yüzde 3.60 artışıyla ulaştığı 2 milyar 543 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Stellar’ı geride bırakarak en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında girdi.

Toplam 2,279 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 682 düştü ve yüzde 29.36 ile en çok 70’inci sıradaki Insight Chain değer kaybetti.

Bitcoin’deki artışın ardından piyasadaki yukarı yönlü eğilimin en büyük 10’daki düşüşle sınırlanmasıyla TSİ 00:37’de 336 milyar doları gören piyasa hacmi, son 24 saatte 0.09 düşüşle 324 milyar 35 milyon dolara döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 68 milyar 841 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.21

9.Tether yüzde 0.30

10.TRON yüzde 3.60 artarken,

2.Ethereum yüzde 2.31

3.Ripple yüzde 3.90

4.Litecoin yüzde 4.17

5.Bitcoin Cash yüzde 3.73

6.EOS yüzde 4.05

7.Binance Coin yüzde 2.57

8.Bitcoin SV yüzde 2.15 düştü.

DHA

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