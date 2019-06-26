Bitcoin tekrar sahnede! Yükseliş devam eder mi?

Bitocin fiayatları son günlerde yine dikkat çekiyor. Her ne kadar geçen yıl çıktığı seviyelerin altında olasa da Bitcoin, 12 bin doların üzerine çıktı. Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş bu yükselişi üç maddede sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

İLGİLİ HABER Bitcoin nedir? Bitcoin almak riskli mi?

1-DÜNYADAKİ EKONOMİK RİSKLER

Kripto paraların son dönemde yine artmaya başlamasında 3 tane önemli sebep olduğunu söyleyen Kurtuluş, en önemli sebebin dünyadaki huzursuzluklar olduğunu belirtti. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, İran’a operasyon yapılıp yapılmayacağı, yuandaki değer kaybı, sermayeye kısıtlamalar getirilmesi, Arap yarımadasındaki problemleri hatırlatan Kurtuluş, “Dünyada huzursuz paralar var ve huzursuz paraların gideceği bir liman lazım. Bu liman başkasının kontrolünde olan bir liman olmamalı. Çünkü kimin dünyayı kontrol edeceği belli değil. Dolayısı ile hiç kimse kimseye güvenmez bir halde. O yüzden bu güvenli liman olarak Bitcoin ve kripto paralar gözüküyor. Benim şöyle bir lafım var; lidere güven kalmazsa herkes kalabalığı takip eder. Burada lider kim? ABD. Buna güven kalmayınca herkes kalabalığı takip ediyor. En önemli neden bu.” dedi.

2-KRİPTO PARALARIN ULAŞILABİLİR HALE GELMESİ

İkinci en önemli nedenin kripto paraların ulaşılabilir hale gelmesi olduğunu söyleyen Kurtuluş, “Ulaşılabilir hale gelmesinden kasıt ne? Kurumsal yatırımcılar artık bu alana girdiler. 2017’de ilk Chicago (Şikago) Borsası, akabinde Fidelity ki 2 trilyon dolarlık bir varlık fonudur, daha bir ay önce bu alana girdiğini açıkladı. Dün 1,5 trilyon dolarlık İngiliz P&P Capital Londra’nın en büyük brokerlık şirketi… Onlar yatırımcılarına kripto para sunacaklarını açıkladı. Siz böyle şirketler olsanız bunu ne zaman sağlarsınız? Beklenti oluştuğu zaman sağlarsınız. Peki beklenti nasıl oluştu? Onlar da bizim gördüğümüzü gördü. Dünyada huzursuzluk var ve güvenli bir liman lazım. Facebook Libra gibi bir aktör ortaya çıkıyor, bu beklentiyi oluşturuyor. O beklenti o vatandaşların bu şirketlere baskı yapmasını sağlıyor. Onlar da bunu açıyor ve ulaşım kolaylaşıyor. 3 buçuk trilyon dolarlık iki tane fondan bahsettik ve bunlar 50-100 milyar dolar yatırım yapsa fiyatı 3 katına çıkar. Dolayısı ile bu çok önemli bir sebep.” açıklamasında bulundu.

3-FACEBOOK’UN KRİPTO PARASI LİBRA

Üçüncü en önemli nedenin ise Facebook’un kripto parası Libra olduğunu belirten Kurtuluş, “Bugün bir rezerv para oluşturulmaya çalışılıyor. 2.4 milyar kullanıcısı olan bir Facebook’tan bahsediyoruz. Etkisi çok büyük olacaktır. Kaba bir hesapla; Facebook kullanıcı başına 50 dolar kazanıyor. Bir banka ise bin dolar kazanıyor. Kullanıcı Facebook’ta, işlem Facebook’ta, datayı analiz etmek, datadan para kazanmak Facebook’ta… Şimdi siz blockchain teknolojisi ile beraber fintech olabilme imkanı sağlıyor bu teknoloji derseniz ne yapar? O bankanın yerini alır. Bir finansal teknoloji kurumu olur ve bunun için de İsviçre merkezli bir vakıf kurdular. Toplam değeri yaklaşık 3 trilyon dolar olan şirketler bunun üyesi oldular. Bunun etkisi de dünyada büyük olacaktır.

ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Peki bu artış dünyada devam edecek mi? Kesinlikle devam edecek. Konjonktür değişmediği sürece devam edecek. Ama ben kripto parayı yasakladım ya da Bitcoin’i yasakladım derse, bu tarz açıklamalar gelirse o zaman da çok büyük bir hüsranı görürüz. Çünkü bu şu anda işlemle büyümüyor. Yatırımla büyüyor. Yatırımla büyüyen yatırım olmadığı zaman da aynı hızla küçülür. Yatırım ne zaman olmaz? Kurumsal yatırımcılar yasaklamayı görürse yatırım yapmazlar. Dolayısı ile bu artış, konjonktür devam ettiği sürece devam eder fakat yasaklamalar gelirse de bu sektörde çok ciddi anlamda bir kriz yaşatacağı kesindir.

“EKONOMİK REFORM HAREKETİNE BURADAN BAŞLAMALIYIZ”

Peki Türkiye ne yaptı? AB’nin 28 ülkesi bir blockchain platformu kurdu. Bu platformun doğal sonucu bir kripto para. Peki Türkiye hangisinde yer alacak? Facebook’ta mı yer alacak? O devletleri kapsamıyor. Bizim şirketlerimiz orada mı yer alacak. Böyle bir şey şu anda görmüyoruz. Ya da devlet olarak başka devletlerle ortak bir yapı mı kuracağız? Bilmiyoruz. Ama yapmamız gereken şey bu. Çünkü bu bizim finansal özgürlüğümüz ile alakalı bir şey. Biz bu alanda olmazsak eğer tam bağımsızlığımızı sorgularız. Biz eğer bir dijital dönüşüm yapacaksak buradan başlamak zorundayız. Bir ekonomik reform yapacaksak, o reform hareketlerine de bu finansal teknolojilerden başlamak zorundayız. Çünkü dünya ekonomi kurgusu değişiyor. Bunlar tesadüfi süreçler değil. NATO güvenlik şemsiyesi değişiyor. Aynı zamanda dünyadaki ekonomi kurgusu da değişiyor. Bu tesadüf olamaz. Dolayısı ile bizim bunların içinde olmamız lazım, bunları anlamamız lazım, bunlara göre aksiyonlar almamız lazım. Dijital dönüşümümüzü, ekonomik dönüşümümüzü de kesinlikle bu minvalde yapmamız lazım.

Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş

İstanbul Seçim Sonuçları ->