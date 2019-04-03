Bitcoin tekrar yükselişe geçti! Bitcoin kaç dolar, kaç lira? İşte son durum

Ülkemizde de yoğun talep gören Bitcoin geçtiğimiz yılın başlarında 20 bin dolar bandına çıkarak rekor kırmıştı. Daha sonra hızlı bir düşüş gerçekleştiren kripto para birimi Bitcoin son iki günde tekrar yükselişe geçti. Dün yükselişe geçen Bitcoin bugün de artışını devam ettirerek 5 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin bugün 4 bin 969 dolar yani 27 bin 790 liradan alıcı buluyor. İşte sanal para Bitcoin’de son durum…

BITCOIN FİYATLARINDA SON DURUM

Sabah saatlerinde kısa sürede hızla yükselen Bitcoin daha sonra az bir düşüş yaşayarak 4.800 ABD Doları civarında seyretmeye başladı. Bitcoin şu an 4 bin 969 dolar yani 27 bin 790 liradan alıcı buluyor. Dünyanın en çok bilinen (blockchain-kripto para) sanal para birimi olan Bitcoin 2018 Mart’ından bu yana en büyük değer artışını yaşadı. Bitcoin bir önceki gün 4.150 ABD Doları civarında işlem görüyordu.

Bitcoin harici diğer popüler sanal para birimleri Ethereum, Ripple ve Litecoin’in de kısa sürede en azı yüzde 5 olmak üzere değer kazancı yaşadığı görüldü. Litecoin’in değer artışı yüzde 10’un üzerine çıktı.

ABD’de 2000’li yıllarda teknoloji hisse senetlerinde yaşanan balona benzetilen Bitcoin, kimilerine göre yakın zamanda düşüşe geçecek bir para birimi olarak görülüyor. 2018 Aralık ayında 20 bin dolara kadar çıkan Bitcoin 1 Ocak tarihinde 13.800 Dolar’a gerilemiş ve daha sonra hızla değer kaybederek 3000 ila 4000 Dolar’dan işlem görmeye başlamıştı.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin, dijital yani gerçekte var olmayan sanal bir para pirimi. Kimilerine göre geleceğin alternatif para birimi olarak görülse de Bitcoin'in henüz yasalarla tam desteklenmediğini unutmamak gerekiyor.

Bitcoin, elektronik ortamdan bir şeyler almak için kullanılabilir. Bu anlamda, dijital ortamda da kullanılabilen Türk Lirası, Dolar veya Euro gibi nitelendirebileceğimiz bir para birimidir. Fakat Bitcoin'in en önemli özelliği ve onu bildiğimiz para birimlerinden ayıran şey merkezi olmamasıdır. Bitcoin ağını, hiçbir kurum kontrol etmemektedir. Bu bazı insanları rahatlatmaktadır. Çünkü, bu şu demek oluyor ki: Büyük bir banka bu paraya karışamaz.

BITCOIN NASIL ALINIR?

Bitcoin alım satımı başka platformlar aracılığıyla oluyor. Bu hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform var ve bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunuyor. Siz, gönderdiğiniz para karşılığında ne kadar bitcoin alabileceğinizi görebiliyor ve buna göre bitcoin satın alıyorsunuz.

BITCOIN’İ KİM OLUŞTURDU?

Satoshi Nakamoto isimli bir yazılım geliştirici, matematiksel kanıta dayalı elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin fikrini ortaya atmıştır. Buradaki fikir, hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan, çok düşük işlem ücretiyle hemen hemen anlık olarak elektronik ortamda aktarılabilen bir para birimi oluşturmaktır.

BITCOIN NASIL ÜRETİLİR?

Bu para birimi hiç kimseye hesap vermeyen, kendi kurallarını koyan bir merkez bankası tarafından fiziksel olarak üretilmemektedir. Çünkü merkez

bankaları, milli borcu kapatmak için kolayca fazladan para basarak paranın değerini düşürebilmektedir. Bunun yerine, Bitcoin herkesin katılabileceği bir insan topluluğu tarafından dijital olarak oluşturulmaktadır.

Bitcoinler, dağıtılmış şebekedeki işlem gücü kullanılarak kazılmaktadır. Buna madencilik denir. Bu ağ aynı zamanda sanal para birimiyle yapılmış para işlemlerini etkili bir şekilde işleyerek, Bitcoin'i kendi ödeme ağı haline getirmektedir.