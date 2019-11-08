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Bloomberg ABD başkanlığına aday olabilir

Milyarder iş insanı Michael Bloomberg'in, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlardan aday olmayı ciddi bir şekilde değerlendirdiği açıklandı.

11:24 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg ABD başkanlığına aday olabilir

BBC Türkçe’nin haberine göre, 77 yaşındaki iş insanı Michael Bloomberg’ün bu hafta içerisinde başvurusunu yapması bekleniyor. Cumhuriyetçi Trump’a karşı Demokratlardan şu an 17 aday adayı yarışıyor. Bloomberg aynı zamanda dünyaca ünlü finans TV kanalı ve haber ajansı Bloomberg’ün de sahibi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokratların öne çıkan aday adayları.

Son dönemde yapılan bazı anketler, Biden’dan daha sol görüşlü olan Warren ve Sanders’ten birinin aday olması halinde, seçimleri kaybedebileceklerini gösteriyor.

Bloomberg’in sözcüsü, “Şimdi işi bitirmemiz ve Trump’ın yenildiğinden emin olmamız lazım. Mike’ın (Michael’ın kısaltması) mevcut aday adaylarının bunu başaramayacağına dair endişeleri giderek artıyor” dedi.

MICHAEL BLOOMBERG KİMDİR?

Michael Bloomberg, Wall Street’te görev yapan bir bankacıydı, ekonomi ve finans ağırlıklı haberler yapan medya kuruluşu Bloomberg’i kurdu.

2012’ye kadar 3 dönem boyunca New York Belediye Başkanlığı yapan Bloomberg, iklim değişikliğini önceliği olarak açıkladı.

Bloomberg, ABD’de silah satışına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılmasını savunan Everytown isimli grubun da en büyük finansörlerinden.

ABD Donald Trump Ekonomi haberler New York TÜRKÇE
Son güncelleme: 11:43 08.11.2019
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