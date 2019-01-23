Bloomberg: Anadolu Birlik borçlarını yapılandırıyor

Torku markasının da sahibi olan Türkiye'nin en büyük gıda holdinglerinden Anadolu Birlik Holding borç yapılandırması için bankalarla görüşme haline olduğu iddia edildi.

Bloomberg'ün konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberine göre şirket 2 milyar dolarlık borcunun yarısından azını önümüzdeki iki ay içinde yapılandırması bekleniyor.

Şirket 2013 yılında iki enerji santrali almak için 1 milyar dolardan fazla borç almıştı.

786 MİLYON DOLAR KREDİ KULLANMIŞTI

Anadolu Birlik'in kuruluşlarından Konya Şeker ve Siyah Kalem Mühendislik 12 yıllık proje finansmanı için 2013 yılında 786 milyon dolarlık kredi kullanmıştı. Kredi Kangal termik santralinin 985 milyon dolara satın alınması için kullanıldı. Krediyi veren bankalar arasında Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Yapıkredi bulunuyordu.