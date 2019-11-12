Bloomberg: Ortaklar Nusr-Et’teki paylarını satmayı değerlendiriyor

Bloomberg’de yer alan habere göre küresel bir fenomene dönüşen Nusret Gökçe’nin de hissedarı olduğu Nusr-Et’in ortakları hisse satışını değerlendiriyor.

Ferit Şahenk, Nusret Gökçe ve Mithat Erdem’in satışının ardından şirketin değerinin 1 milyar doları bulması bekleniyor.

2010 yılında kurulan Nusr-Et’te Gökçe ve Erdem’in toplam hisselerinin oranı yüzde 49. Kalan yüzde 51 ise Şahenk’in büyük ortağı olduğu D.Ream Group’a ait.

Doğus Holding geçen yıl D.Ream’in yüzde 17’sini Singapur merkezli Temasek ve Londra Merkez’li Capital Partners’a 200 milyon dolara satmıştı.