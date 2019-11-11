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Bloomberg’ün aklına başkanlığı Bezos sokmuş!

Bloomberg televizyonu ve haber ajansının sahibi Michael Bloomberg'e ABD Başkanlığı'na aday olmasını ilk kez dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un söylediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
16:13 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg’ün aklına başkanlığı Bezos sokmuş!

Eski New York Valisi ve medya patronu Michael Bloomberg ABD Başkanlığı'na adaylığını açıklamak üzere.

Recode'da yer alan bir habere göre Bloomberg' ABD Başkanlığı'na aday olması konusunda ikna eden isim dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos.

Bezos bu yılın başında Bloomberg ile yaptığı bir telefon görüşmesinde, “Başkanlığa aday olmayı değerlendirir misiniz?” demiş. Bunun üzerine Bloomberg’ün kampanya çalışmalarını gizli bir şekilde yürütmeye başladığı iddia ediliyor.

Michael Bloomberg/Fotoğraf: Reuters

Bloomberg'ün sözcüsü Bezos ile Bloomberg'ün arasındaki diyaloğu doğruladı.

Bezos kariyeri boyunca açıktan açığa politik partilere destek vermemesi ile biliniyor.

111 MİLYAR DOLARI VAR

Washington Post gazetesinin yayınları sebebiyle Trump yanlıları tarafından sıklıkla eleştirilen Jeff Bezos'un adaylık açıklandıktan sonra maddi olarak Bloomberg'ü destekleyip desteklemeyeceği merak ediliyor. Jeff Bezos 111 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı.

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Son güncelleme: 16:19 11.11.2019
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