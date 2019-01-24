Bodrum mandalinası bitiyor

Bodrum Yarımadası’nın farklı bölgelerinde bulunan 5 bin dönümlük mandalina bahçelerinden önceki yıllarda 3 bin tona yakın rekolte elde edilirken bu rakam her geçen yıl azalıyor.

Koku aromasıyla ünlenen mandalinanın yanında satsuma, klemantin çeşidi ile Washington portakalı bahçeleri, genelde Bitez, Ortakent-Yahşi, Turgutreis mahalleleriyle birlikte eski Bodrum Evleri arasında yetiştiriliyor.

Geçen yıla oranla Bodrum genelinde mandalina üretiminde yüzde 35 civarında düşüş olduğunu belirten Sinan Çetinkaya “Mandalina bahçeleri her geçen gün küçülüyor. Önceki yıllarda betona yenik düştü. Köklenen ağaçların yerine beton yığınları dikildi. Şimdi de üretici yaptığı masrafı alamaz duruma getirildi” dedi.

30 KURUŞTAN ALIP 5 LİRAYA SATIYORLAR

Bu sene 20 ton mandalina ürettiğini söyleyen Sinan Çetinkaya “Biz sülale olarak bu işle yıllardan bu yana uğraşıyoruz. Bu seneki kadar üretici perişan duruma düşmemişti. Markette 5 liraya satılan mandalinayı bizden 30 ile 50 kuruş arasında bir rakama alırken bile naz ediyorlar. Bodrum'da ‘mandalinadan kâr ettik’ diyecek bir tek üretici bulamazsınız. Artık masrafını çıkarmaktan vazgeçtik amacımız Bodrum mandalinasını yaşatmak ama nereye kadar dayanırız bilemiyorum. Bizim gözlükçülük üzerine ikinci bir işimiz olduğundan artık dayandığımız yere kadar götürmeye çalışacağız” diyerek şöyle devam etti:

“Turgutreis'te sadece 8 tane büyük bahçe kaldı. Önceleri çarpık yapılaşmanın da etkisiyle bahçeler beton tarlalarına dönmüştü. Masrafını bile çıkaramayan üretici tek tek bu işten vazgeçiyor. Bodrum Belediyesi’nin buna bir çare bulması gerekir. Bahçelerimiz tükeniyor ve böyle giderse hiç kalmayacak. 20 ton mandalina ürettim, ilaç parasını karşılamadı. Birkaç ton daha var ağacı üzerinde duran ve hala kilosuna 30 kuruş dediler vermedim. Eşe dosta dağıtıyorum. Dalında kaldı ve dökülüp çürümeye başladı. Market yerine gelip bahçemizden ücretsiz toplayıp götürsünler”