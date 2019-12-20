Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boeing 737 için parça üretmeyi bırakıyor!

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in en büyük tedarikçisi Spirit AeroSystems Inc, Boeing'in tartışmalı 737 Max modeli için parça üretmeyi 1 Ocak´tan itibaren bırakacağını açıkladı.

17:16 -
Haberler Ekonomi
Boeing 737 için parça üretmeyi bırakıyor!

Şirketten yapılan söz konusu açıklama, Boeing´in geçen hafta finansal koşullara ve nakit akışına zarar veren söz konusu modelin üretimini durduracağı duyurusu sonrası geldi.

“ŞİRKET ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURACAK”

Spirit AeroSystems açıklamasında, “737 hava aracın parçalarının Spirit´in yıllık gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturmasına paralel olarak bu karar, Spirit’in iş, finansal durum, operasyon sonuçları ve nakit akışına olumsuz etki oluşturacaktır” denildi.

Boeing, geçen hafta 737 MAX hava aracının üretimini 2020 yılı başında geçici bir süre durduracağını açıklamıştı. DHA

ABD operasyon söz uçak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more