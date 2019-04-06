Boeing, 737 Max’ların üretimini yavaşlattı

Boeing Yönetim Kurulu, 737 Max uçaklarının üretiminin yavaşlatıldığını duyurdu. Boeing Yönetim Kurulu, 5 ay içinde iki uçağın ölümcül kazaya neden olması sebebiyle yeni bir iç güvenlik komitesi kurulduğunu açıkladı. Şirket, 737 ailesinin üretim hızının ayda 52’den 42’ye çekileceğini duyurdu.

ASKERİ VERSİYONU DA ÜRETİLECEK

Boeing'in Genel Müdürü Dennis A. Muilenburg, Max’a ek olarak, Boeing 737 NG’yi ve uçağın askeri bir versiyonunu üreteceğini ifade etti. Boeing ayrıca, uçaklarının nasıl geliştiğini ve inşa edildiğini incelemek için yönetim kurulunda bir komite kuracak. Şirket, iki adet 737 Max uçağının düşmesinden sonra yükselen bir krizle karşı karşıya kaldı. Max üretimi yavaşlatıldı, yeni uçak teslimatları durduruldu, Renton, Wash’daki üretim hatlarında bir birikim oluştu. Şirket, Seattle yakınlarındaki Renton'da bitmiş uçak stokladı.

İHA