Boeing hissedarları Boeing’e dava açtı

Bloomberg'de yer alan habere göre art arda ölümlü kazalara karışan 737 Max'ların üreticisi Boeing'e hissedarları dava açtı.

ABD'nin Delaware eyaletinde açılan davaya göre şirket hissedarları yönetim kurulunu 737 Max krizini kötü yönetmek ve şirketin mali yapısını bozmakla suçluyor.

Hissedarlar şirketin değerinin kazadan sonra aşırı bir şekilde düştüğünü ve ciddi zarar ettiklerini de vurguluyor.

SUNEXPRESS DE SİPARİŞ VERDİ

THY'nin Alman Lufthansa ile ortak olduğu Sunexpress 10 adet Boeing 737 Max-8 siparişi vermişti.

Sunexpress'in CEO’su Jens Bischof'tan daha sonra yapılan uçakların güvenlik onaylarının alınmasının ardından uçuşa başlayacağı açıklanmıştı.

Bischof dün yaptığı açıklamada sözlerini şöyle noktalamıştı: Bu uçakların filomuza katılması için tartışmasız bir şekilde bütün uluslararası havacılık otoritelerinin onayının alınması gerekmektedir.

Yolcularımızın ve ekip arkadaşlarımızın emniyeti her zaman bizim en büyük önceliğimizdir” dedi. Boeing 737 MAX 5 ay içerisinde iki büyük kazaya karışmış ve daha sonra uçuşları riskli olduğu gerekçesiyle durdurulmuştu.

İKİ BÜYÜK KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı.

189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.