Boeing Yönetim Kurulu Başkanı görevinden alındı

Art arda kaza yapan 737 Max uçaklarının ardından Boeing'de sular durulmuyor. Şirketin hem Yönetim Kurulu Başkanı Hem CEO'su olan Dennis Muilenburg'un Yönetim Kurulu Başkanı görevine son verildi.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Muilenburg şirkette CEO'luk görevine devam edecek.

Endonezya ve Ethiopya'da gerçekleşen kazalarda 346 yolcu hayatını kaybetmişti.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığına başına dünyanın en büyük yatırım fonlarından olan Blackstone geçmişine sahip David Calhoun getirildi.