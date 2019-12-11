Boeing’in teslimatları yarı yarıya azaldı

Kasım ayında sona eren 11 aylık dönemde teslimatlar 345 olurken geçen yıl aynı dönemde 704 uçak teslimatı yapılmıştı. Bu rakam aynı zamanda yılın aynı döneminde Avrupalı rakibi Airbus’ın gerçekleştirdiği teslimatların yarısından az.

346 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

737 MAX, Mart ayında 346 kişinin ölümüne sebep olan kazaların ardından yere indirilmişti. Federal yetkililer, tamamlanması gereken bazı adımlar olduğunu söyleyerek ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 737 MAX serisine en erken Ocak’tan önce uçuş yetkisi vermesinin beklenmediğini belirtti.

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Boeing, 737 MAX’ın ticari amaçlı hizmete geri dönebilmesi için gereken yazılım modelini geliştirmeye ve eğitim protokollerini tamamlamaya çalışıyor. (REUTERS)