Boğaziçi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor! İşte ilan detayları…

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ilanı detayları belli oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında öğretim üyelerinde aranan nitelikler de belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilan…

ARANAN NİTELİKLER

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

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(b) Adayların Türkiye'de hukuk, hukuk sosyolojisi ve hukukun politik ekonomisi alanlarında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde ya da uluslararası yayınevlerince basılan kitaplarda yayınlarının olması gerekmektedir.

(c) Adayların Türkiye'de ve dünyada çevre ve ekoloji meselelerinin tarihi ve güncel sosyoekonomik boyutları konularında uzmanlaşmış olması ve bu konularda uluslararası hakemli dergilerde ya da uluslararası yayınevlerince basılan kitaplarda yayınlarının olması gerekmektedir.

(d) Adayların üretici dilbilgisi kuramı çerçevesinde sözdizim ve anlambilim alanlarında ve Türk işaret dili konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(e) Adayların üretici dilbilgisi kuramı çerçevesinde sözdizim ve biçimbilim alanları ile Altay ve Kafkas dilleri konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(f) Adayların 20. ve 21. yüzyıl Anglo-Amerikan romanı konusunda uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(g) Adayların moleküler immünoloji ve kanser immünoterapisi alanlarında kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

(h) Adayların din sosyolojisi, kurumsal sosyoloji, erken Cumhuriyet dönemi toplumsal yapıları ve dinamikleri konularında uzmanlaşmış olması; bu alanlarda yayın yapmış olması ve araştırma tecrübesinin bulunması gerekmektedir.

(i) Adayların kültür sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, medya çalışmaları konularında uzmanlaşmış olması; bu alanlarda yayın yapmış olması ve araştırma tecrübesinin bulunması gerekmektedir.

(j) Adayların Çağatay dili ve edebiyatı ile yazma bilim konularında çalışmalarının olması gerekmektedir.

(k) Adayların çeviri eğitimi ve teknolojileri alanında çalışmalarının olması gerekmektedir.

(l) Adayların fen eğitiminde sosyo-bilimsel konular ve bilimin doğası konusunda yayın yapmış olması gerekmektedir.

(m) Adayların kimya eğitiminde görselleştirme ve STEM eğitimi konularında yayın yapmış olması gerekmektedir.

(n) Adayların yetişkin eğitimi, yetişkin okur-yazarlığı, işyerinde öğrenme, çıraklık eğitimi konularında hakemli dergi ve kitaplarda yayınlar yapmış olması gerekmektedir. (o) Adayların yönetim ve strateji, örgütsel davranış ile insan kaynakları yönetimi alanlarında uzmanlaşmış olması ve bu alanlarda hizmet sektörü uygulamaları konusunda uluslararası kabul görmüş bilimsel yayınlarının bulunması gerekmektedir.

(p) Adayların turizm destinasyon pazarlaması ve yönetimi ile turizm alanında nicel analizler konularında uzmanlaşmış olması ve uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde yayınlarının bulunması gerekmektedir.