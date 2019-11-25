Boğaziçi Üniversitesi 40 araştırma görevlisi alıyor! İşte başvuru için gerekli evraklar…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ilanına göre, üniversite 40 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru evrakları…

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.