Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu İstanbul’un siluetini iyileştirmeyi amaçlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı’nda yeni kurulacak Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu hakkında açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu ile İBB bünyesindeki Boğaziçi İmar Müdürlüğü devre dışı kalıyor. Diğer bir değişle İBB’nin Boğaziçi’ndeki yetkisi elinden alınıyor.

Kurum, yaptığı açıklamada İstanbul’un siluetini iyileştirmek için çalışmalar da yapılacağını söyledi.

İstanbul’da silüet tartışmaları uzun süredir gündemde. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’daki yapılaşmayı eleştiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün gazetecilere kurulacak Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeyi kullanmıştı:

Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Bize sahadan gelen talep ve sıkıntılar şudur; Bugün boğazımıza nazır dört belediyemizde boğazın siluetini, boğazdaki yeşil alan miktarını arttıracak ve bu silueti dünyanın incisi boğazımızı çok daha iyi noktalara çekecek, yeşil alan miktarını ve sayısını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşerek… Bu koordinasyonun içinde hem tabiat varlıkları komisyonu var. Hem de kültür varlıkları komisyonu var”