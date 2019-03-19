Bolu Valisi çalışma kurallarını belirledi

Cumhuriyet Gazetesi’nden Ozan Çepni’nin haberine göre Bolu Valisi Ahmet Ümit iş yerinde uygulanması gereken kurallardan çok uzun bir liste hazırladı. 39 maddelik genelgeye göre memurlara mesai içi ve dışında 24 saat telefonlarının açık tutulması, tanınan ve tanınmayan numara ayrımı yapılmaksızın anında cevap verilmesi talimatı verildi. Vali ayrıca, “Üst makamlara ve toplantılara girilirken cep telefonları kapatılacak veya ‘sessiz' servisine alınarak telefon görüşmesi yapılmayacaktır” talimatını da ekledi.

Memurların haftalık ve resmi izinleri, sağlık raporları, toplantıya katılımları, performansları hakkındaki koşullar da valilik talimatları ile belirlenecek. Genelgede birçok bakanlığın vazgeçtiği performans sistemi de yer aldı. Vali, idari amirlerin kendilerine bağlı kurum, birim ve personelini ayda bir denetleyerek raporlar hazırlamasını istedi.

‘SAĞLIK SORUNU YOKSA RAPOR ALMAYIN’

Memurların “gereksiz” yere rapor alabileceğini, bir doktorun da “gereksiz” rapor verebileceğini ihtimalini göz önünde bulunduran vali, “Sağlık yönünden gerekli ve zorunlu olmadıkça sağlık raporu alınmamasına ve yazılmamasına özen gösterilecektir” dedi. Doktorların raporlarına rağmen ancak “zorunlu” durumda izin alabileceğini belirten vali, “Tabiplerce istirahati zorunlu görülen personel de, sağlık yönünden zorunluluk olmadıkça hastalık raporunu sağlık iznine çevirmeden görev mahallini terk etmeyecektir. Hastalık raporları sağlık iznine çevrilirken izin dosyasında raporun aslı mutlaka bulundurulacaktır” talimatı verdi.

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MESAİ SAATİ HARİCİ İL DIŞINA ÇIKIŞLAR İZNE BAĞLANDI

Genelgede ayrıca tüm kamu personeline, “Hizmetlerin yürütülmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm kamu görevlileriyle ‘bir takım ruhu', ‘birlik ve beraberlik anlayışı' ve bunun gerektirdiği karşılıklı sevgi, saygı ve nezaket anlayışı içinde hareket edilecektir” talebinde bulundu. Valinin talimatlarında ek olarak, mevzuattan kaldırılan mesai saati haricinde il dışına çıkışlar da izne bağlandı.