Konkordato ilan etmişti! Şato tipi evler Arap yatırımcıların kıskacında! | Son dakika haberleri

Projeyi gerçekleştiren Sarot Grup şirketinin Başkanvekili Mezher Yerdelen, “Kuveyt, Katar gibi ülkelerde projeye yatırım ortağı olma yolunda bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Sermayenin tamamının devrine ilişkin bir görüşme olmadı. Villa satışlarımız da sürüyor” dedi.

PROJE FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Mudurnu ilçesinde 2013 yılında projesine başlanan ve 2014 yılında da inşaat çalışmaları başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350’si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen yıl Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3’üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu. İflas kararı verilen şirket İstanbul Ticaret Mahkemesi İflas Müdürlüğü´ne, inşaat ve satış faaliyetlerinin devam etmesi konusunda başvuruda bulundu. Geçen ay verilen kararla başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından proje faaliyetleri yeniden başladı.

KATARLI FİRMAYA DEVİR İDDİASI

Tepkilerin odağında olan ve uluslararası medyada da çok sayıda habere konu olan, inşaat çalışmalarının devam ettiği Burj Al Babas projesinin Katarlı bir firmaya sermaye devrinin yapılmak üzere olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada ve Bolu’da bazı yerel gazetelerde yer alan iddiaların ardından konuşan Sarot Grup Başkanvekili Mezher Yerdelen, şirketin sermayesinin devrine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını ifade ederek, “Medyada haberlerin çıkmasıyla, konunun uluslararası medyada da yankı bulmasıyla bazı Ortadoğu’daki yatırımcılar bizimle irtibat kurdu. Ortadoğu’da projemize karşı bir ilgi oluştu. Villa satışları ile alakalı görüşmelerimiz de oldu. Bu bölgeden nasıl mülk alabilecekleri, yer alabilecekleri konusunda bizimle görüştüler. Sermayenin tamamının devrine ilişkin bir görüşme olmadı. Bir takım görüşmeler oldu. Kuveyt, Katar gibi ülkelerde projeye yatırım ortağı olma yolunda bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Satışlarımız da sürüyor” dedi.

DHA