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Borajet resmen iflas etti

SBK Holding bünyesindeki Borajet resmen iflas etti. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü şirketin tasfiye işlemlerine başlandığını duyurdu. Borajet 2017 yılı nisan ayında uçuşlarını durdurmuştu.

Sozcu.com.tr
12:48 -
Haberler Ekonomi
Borajet resmen iflas etti

2010 yılında kurulan Borajet iflas etti. Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD'de yaşamını sürdüren iş insanı Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding'e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu.

RESMEN İFLAS ETTİ

Yeniden yapılanma sürecinde başarılı olamayan şirketin iflası Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilanla resmen duyuruldu.

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü kararı şu şekilde ilan etti:

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Son güncelleme: 12:53 20.11.2019
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