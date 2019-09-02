Borç krizi derinleşen Arjantin sermaye kontrolleri başlattı

Ekonomik ve mali krizin derinleştiği Arjantin’de hükümet sermaye kontrolü önlemleri aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, yıl sonuna kadar döviz bozduracak ve yurt dışına yapılan döviz aktarımlarında kullanacak bankalar ile ihracat yapan şirketler Arjantin Merkez Bankası’ndan (BCRA) izin almak zorunda olacak.

Ama Arjantin’de ‘corralito’ olarak bilinen, bankalarındaki hesaplarından dolar çekecek bireylere aylık 10 bin dolar limiti getirildi. Kararnamede, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle ‘olağanüstü önlemlere ihtiyaç duyulduğu’ belirtildi.

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Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verildi.

DEĞER KAYBI YÜZDE 36’YA ÇIKTI

Buna göre ülkede faaliyet gösteren şirketlerin piyasadan döviz alması ve ülke dışına para çıkarması için merkez bankasından izin alması gerekecek.

Arjantin’in para birimi peso sürekli değer kaybederken, yıl başından bu yana değer kaybı hafta sonu itibarıyla %36’ya çıktı.

Arjantin merkez bankası, pesonun değer kaybetmesini önlemek için geçen hafta Çarşamba gününden bu yana 1 milyar dolara yakın döviz sattı, ancak pesonun istikrar kazanmasını sağlayamadı.

BBC TÜRKÇE- REUTERS