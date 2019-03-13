Borç riski küresel krizi tetikleyebilir

İngiltere merkezli The Economist yayın organının araştırma birimi Intelligence Unit, 2019'un en riskli 10 konusunu belirledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının en riskli sorun olduğunun vurgulandığı raporda, ülke liderlerinin popülist söylemlerinin de tehlike yarattığına dikkat çekildi. Raporda dünya ekonomisinin 2018'de ortalama yüzde 2.9, 2019'da yüzde 2.8 ve 2020'de yüzde 2.6 büyüyeceği ifade edilirken, mevcut riskler nedeniyle bu tahminlerin gerileyebileceği aktarıldı. Raporda, Türkiye'nin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin kırılgan ekonomileri de riskler arasında yer aldı.

TİCARET KRİZİ

Yayınlanan raporda, gelişmekte olan piyasalarda geniş tabanlı kriz riskinin, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin ardından en riskli ikinci konu olduğu belirtildi. Türkiye ve Arjantin'de dış ilişkilerde dengesizlik bulunduğu, zayıf politika üretildiği ve siyasi istikrarsızlık yaşandığı ifade edilirken, bunların döviz krizlerine yol açtığı kaydedildi. Brezilya, Meksika ve Güney Afrika'nın zaten risk altında olduğu belirtilirken, Türkiye ve Arjantin'deki gelişmelerin gelişmekte olan diğer ülkeleri de içine alan bir krizi tetikleyebileceği vurgulandı.

YABANCI SERMAYE KAÇAR

Intelligence Unit'in raporunda Türkiye ve Arjantin'in döviz borçlarını ödeyememesinin bankacılık krizine neden olacağı ifade edildi. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ise yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelerden kaçabileceği belirtildi.

Raporda, gelişmekte olan ülkelerin sadece kendi riskleri nedeniyle tehlikede olmadığı, dünyadaki diğer gelişmelerin de etkisi altında olduğuna dikkat çekildi. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının da gelişmekte olan ülkeleri krize sürükleyebileceği vurgulanırken, bu ülkelerin dünya ekonomisine bağlı olarak GSYH'lerinin de sert bir şekilde düşebileceği kaydedildi. Rapora göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) yakın zaman önce para politikasındaki temkinli duruşu ise gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı hafifletti.

AĞIR REÇETE UYGULANABİLİR

Tüm bu senaryolar ışığında gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı daha ciddi boyuta ulaşabilir. Dış ilişkilerinde dengesizlik yaşayan bu ülkeler, krizin derinleşmesi durumunda ise daha ağır düzenlemeler yapabilir.

Siber saldırılar interneti zayıflatıyor

Raporunda ülkelerdeki gelişmeler dışında teknolojik sorunlara da değinildi. Siber saldırıların internette zayıflama yarattığına değinilen raporda, bu konuda özel çalışma yapılması gerektiği belirtildi.Normalleşme çalışmalarına karşın Kore'de büyük bir askeri çatışma riski olduğuna dikkat çekildi.