Borçlanma Genel Müdürlüğümüz oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Genel müdürlük bünyesinde 110 kişi çalışacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜYORDU

Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü ayrıca, ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.

Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı.

‘ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ’

Reuters’a bilgi veren bakanlık yetkilisi, ilgili düzenlemenin “bir organizasyon değişikliği” olduğunu belirterek, mevcutta iki farklı genel müdürlükte bulunan iç borçlanma ve dış borçlanma yapan birimlerin birleştirildiğini söyledi.

İlgili düzenleme ile “daha etkin” bir yapının esas alındığını belirten yetkili, ilgili birimlerin İstanbul’a taşındığını, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcı ilişkilerinin de yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün içine alındığını belirtti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ NE KADAR?

Merkez Bankası verilerine göre haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artışla 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,0 oranında artarak 59,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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