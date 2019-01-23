Borsa 100 bini aştı! Beklenti ne yönde?

Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan yükseliş eğilimi devam ediyor. BIST100 endeksi bugün 100 bin seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar Merkez Bankası’nın faiz kararının bu yükselişte etkili olduğu görüşünde.

“ÖZELLİKLE FAİZ TEMASINDAKİ İYİLEŞME…”

Konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Borsa İstanbul 100 endeksi için yeni normalin 100 bin seviyesi olduğunu ve kırma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Bu kapsamda ilgili seviye üzerinde trend oluşturup oluşturamayacağı konusunun önem arz ettiğini belirten Erkan, “Küresel piyasalarda, küresel büyümedeki soğuma endişeleri ve ABD – Çin ticaret görüşmelerine dair endişelerin yarattığı etkin risk teması her ne kadar potansiyeli sınırlayıcı bir risk olarak görülse de, özellikle faiz temasındaki iyileşme borsa şirketlerinin yatırım tercihlerinde ön plana çıkmasını sağlamıştır.” dedi.

“100.750 VE 101.500 DİRENÇLERİ TAKİP EDİLEBİLİR”

Yıl sonu bilançolarının da ay sonundan itibaren açıklanacak olması itibariyle özellikle temettü ödeyen şirketlerin ağırlığının artırılabileceğini söyleyen Enver Erkan, “Bankalar da, Merkez Bankası'nın faiz aksiyonu almamasından sonra ucuz seviyelerden ralli yaptılar ve sonradan bu hareketi Sınai endeksi katıldı. İlerleyen dönemde enflasyon teması, buna bağlı olarak da faiz teması Borsa İstanbul'un daha uzun vadeli potansiyelini belirleyecektir. Yukarı yönde 100 bin 750 ve 101 bin 500 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönde ise 99 bin ve 98 bin 250 destekleri gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

“FAİZLERİN SABİT TUTULMASI BORSAYI OLUMLU ETKİLEDİ”

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. BIST100'de geçtiğimiz hafta küresel olarak banka hisselerinde görülen yükseliş ile birlikte başlayan hareketin, bu hafta genele yansıdığını söyleyen Gizmen Nalbantlı. “Özellikle ABD basınında Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceği yönündeki haberler ve Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması borsayı olumlu etkiledi.” açıklamasında bulundu.

“107 BİNE DOĞRU BİR DALGA GELEBİLİR”

2019’un içeride ve dışarıda zorlu bir yıl olacağını belirten Nalbantlı, “Endekste kısa vadede 100 bin 900 bölgesi önemli. Ama son çeyrekte ekonomide ki daralma şirket karlarında görülecek düşüş ile birlikte bu seviyelerde çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Eğer yurt dışı ve içerideki gelişmeler pozitif olursa 100 bin 900 üzeri cennet gibi. 107 bin bölgesine doğru devam edebilecek yeni bir dalga gelebilir.” ifadelerini kullandı.