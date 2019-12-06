Borsa 20 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününde 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Borsa 109 bin puanın üzerinde tutunuyor.

MOODY’S BEKLENİYOR

Reuters’a konuşan Gedik Yatırım’dan Beste Naz Süllü, Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağana yükseltmesi ardından Moody’s’ten de böyle bir adım gelme olasılığının arttığını söyleyerek, “Görünümün düzeltilmesi borsanın Pazartesi açılışında moral olabilir. Borsa 109,000 seviyelerinde, Moody’s dahil destek verici haberler gelirse 112,000 seviyeleri konuşulabilir” dedi.

REKOR 121 BİN 532

BIST100 endeksi Kasım 2010’da 51.070, Mayıs 2013’te 50.860 puanı görmüştü. Endeksin TL bazlı zirvesi ise Ocak 2018’de gördüğü 121.532 seviyesi.