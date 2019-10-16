Borsa İstanbul başlıca banka hisselerinde açığa satış yasağı getirdi

KAP’a yapılan açıklamada yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmedi.
KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğünce, BIST30 Endeksi dahilinde olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) paylarında 16/10/2019 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirilmiştir.
REUTERS