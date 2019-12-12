Borsa İstanbul’da yeni rekor!

Güne, yüzde 0.59 artışla 108 bin 555 puanda başlayan BIST100, en düşük 108 bin 556 puanı ve en yüksek 110 bin 106 puanı gördükten sonra, günü yüzde 2.03 artışla 110 bin 114 puanda kapattı.

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin Çarşamba günü spot kapanışta yüzde 12.50 olan bileşik getirisi Perşembe günü spot kapanışta yüzde 12.39 oldu. İki yıllık gösterge tahvil ise spot kapanışta Çarşamba günü bileşik getiri yüzde 12.01 valörde son işlem yüzde 12 olurken, Perşembe günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri yüzde 11.97 oldu.

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Kapanışa doğru işlemlerde;

– dolar en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 – 5.77 lira aralığında,

– euro en düşük 6.4170 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.5877 lira ve en yüksek 7.6852 lirayı gördükten sonra 7.65 – 7.66 lira aralığında hareket ediyordu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugünkü indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12’ye düşürdü. Merkez Bankası açıklamasında, “fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya” devam edileceği vurgulandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise politika faizini yüzde 1.5-1.75 aralığında tutarken, 2020 yılı için ise yüzde 2.0 büyüme öngördü. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından yapılan açıklamada, ılımlı ekonomik büyüme ve tarihi düşük düzeydeki işsizlik oranının 2020’deki başkanlık seçimlerine kadar süreceği beklentisiyle, yakın dönemde borçlanma maliyetlerinin değişmeyeceği yolunda ifadeler yer aldı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkinlenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti. ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5’te tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından Eylül'de oluşturulan teşvik paketlerinin Euro Bölgesi ekonomisini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti. DHA