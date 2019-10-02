Borsa İstanbul’un pazar yapısında değişiklik

Borsa İstanbul’daki şu anda Yıldız Pazar ve Ana Pazar olarak sınıflandırılan yapı, 4 Kasım itibarıyla Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde ikiye ayrılacak. Bu pazarlardaki hisselere uygulanan işlem esaslarında da değişiklik yapılacak.

Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, değişiklik hakkında, “Yatırımcının güvenini artırıp, daha fazla gelmesini sağlamak için yeni bir sınıflandırma sistemine gidiyoruz. Yaptığımız herşey Borsa İstanbul’a güveni pekiştirmek için” dedi.

Hisse senedi ortaklığının hem yatırımcı, hem de şirketler için cazibesini artırmak isteyen Borsa İstanbul, bunun için öncelikle yurtiçi hisse yatırımcısı sayısını artırmayı amaçlıyor. Bunu takiben orta-uzun vadede halka arz edilecek şirket sayısının artacağını öngörüyor.

Gönen, borsada sadece 350 şirketin halka açık olduğunu belirterek, “Bu gerçekten az. Şirketlerin değerinde halka arz edilebilmesi için yine yatırımcı sayısının artması lazım, hacmi artırmamız lazım” diye konuştu.

Şu ana kadar Türk şirketlerinin halka arzlarında fiyatı yurtdışı talebin belirlediğine dikkat çeken Gönen, “(Halka arzda talep tarafında) Yerli tarafımız yok. Yabancı fonlarla eşit bir halka arz yaptığımızda finans merkezi oluruz. Halka arzda (yurtiçi yurtdışı talep) 50-50 gerçekleştirdiği anda… bizim vatandaşın dediği dikkate alınır” dedi.

LİKİT HİSSELER YILDIZ PAZARDA

Yapılan değişiklikle hisse senetleri arasında işlem hacmi en yüksek ve işlem hacmine kıyasla oynaklıkları en düşük olan hisselerden halka açıklığı kabaca asgari 150 milyon dolar olanlar Yıldız 1 pazarına alınacak.

Yeni sınıflandırmaya göre Yıldız Pazar ilk grupta 37, Yıldız Pazar ikinci grupta 58, ana pazarın iki grubundaysa 257 hisse senedi bulunacak.

Hisselerin ait olduğu pazara göre işlem kuralları gevşetilecek. Yıldız 1 pazarında yer alan hisse senetlerinin açığa satışında yukarı adım (uptick) kuralı kaldırılacak.

Değişiklik kapsamında Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO) ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları da Yıldız ve Ana Pazar’a alınacak.

Yeni uygulamada hangi hissenin hangi pazara girdiğini belirlemek için yedi kritere bakılacak. Bunlar toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve günlük oynaklığın hacme oranını gösteren likidite kriteri olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

REUTERS