Borsa yabancı alımlarıyla yükseldi

Analistler yabancı fonların banka hisselerindeki alımlarının algoritmik alımları da tetiklediğini belirterek, bankacılık edneksinde %5.5’in üzerindeki yükselişi meydana getirebileceğini belirtiyor.

BIST-100 endeksi saat 17.17’de yüzde 2.82 yükselişle 104,888 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi yüzde 5.53 yükselişte.

Bir analist “İki büyük yabancı fonun banka hisselerinde alım yapması yükselişte etkili” derken, bir diğer analist ise bu alımların algoritmik alımları tetiklemiş olabileceğini ve yükselişin hızlandığını belirtti.

Analistler ayrıca düşük faiz ortamının bankacılık sektöründe yarattığı olumlu beklentilerin de yabancı fon girişini desteklemiş olabileceğini ifade ediyor.

REUTERS