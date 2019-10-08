Borsada tweet etkisi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,55’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Endeks, 1.596,29 puanlık azalışla 101 bin 396 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti.

Trump, Türkiye’ye Suriye’ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çok abartılması durumunda NATO müttefiki Türkiye’yi ekonomisini yok etmekle tehdit etti.

Piyasalar ilk gelişmelerin ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve ikili ilişkilere etkisine yönelik gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

Öte yandan Suriye’de güvenli bölge sonrası imar faaliyeti beklentisiyle çimento hisseleri ise yükselişini sürdürüyor.

REUTERS-AA

