Borsaya seçim dopingi

AKP’nin 25 yıl aradan sonra rakibinin karşısında ilk kez düşük oy aldığı 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin dün tekrarının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yarışı yaklaşık 9 puan farkla önde tamamladı.

Analistler seçimlerin ardından politik belirsizliğin ortadan kalkmasının borsayı desteklediğini belirtiyor.

BIST-100 endeksi saat 10.09’da yüzde 1.93 yükselişle 95,840 puandan hareket ederken, bankacılık endeksi aynı saatte yüzde 3.09 yükselişte.

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TEB Yatırım’ın notunda TL varlıklar açısından kısa vadede iki önemli temanın olduğu belirtilerek, bunlardan ilkinin TCMB’nin Temmuz’da faiz indirim döngüsüne kaç baz puanla başlayacağı konusunun olduğunu diğerinin kabine değişiklikleri konusu olduğu belirtildi.

İş Yatırım’dan yapılan değerlendirmede de, TL varlıkların son dönemde gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrıştığı belirtilerek, “Millet ittifakı adayı İmamoğlu’nun %54 oy ile net bir galibiyet aldığı İstanbul seçimleri sonrası bu durum değişebilir… Ama asıl önemlisi seçimleri geride bırakan Türkiye’nin popülist politikaları bırakıp reform sürecine odaklanmak için altın değerinde bir fırsat yakalaması. 2023 yılında başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ekonomiye ve reform sürecine odaklanacak bir Türkiye, S-400 savunma sistemleri alımı konusunda ABD ile arasındaki gerginliği de çözebilirse yeniden küresel sermaye için bir cazibe merkezi haline gelebilir” denildi.

DOLAR CİNSİ TAHVİLLER DEĞER KAZANDI

Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri, İstanbul’da dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından verim eğrisi genelinde değer kazandı.

En büyük kazanımları uzun vadeli tahviller kaydederken, 2030 ya da daha uzun vadeli birçok tahvil 1.5 sent ya da daha fazla yükseldi.

Tradeweb verilerine göre Türkiye’nin 2040 ve 2041 vadeli tahvilleri 1.7 sent yükseldi.2041 vadeli tahvil Şubat’tan bu yana en yüksek seviyede işlem görüyor.

REUTERS

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