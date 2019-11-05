Borusan Holding CEO’luğuna Erkan Kafadar getirildi

1967 doğumlu olan ve İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1991 yılında Yetiştirme Elemanı olarak Borusan Grubu'na katılan Erkan Kafadar, 1991-1995 yılları arasında Borusan Birleşik Boru Fabrikaları ve 1995-1999 yılları arasında Borçelik İhracat departmanında farklı görev ve sorumluluk seviyelerinde çalıştı.

Erkan Kafadar, Borçelik'te 1999 yılında İhracat Müdürü ve 2002 yılında da Satış, Satın Alma ve Pazarlama'dan sorumlu İcra Kurulu Üyesi oldu. 2006 yılında Borçelik Genel Müdürü olan Kafadar görev yaptığı dönem boyunca Birlik Galvaniz, Kerim Çelik ve Borçelik şirketlerimizin birleşmesi, büyümesi, gelişmesi, markalaşması ve sektörünün önde gelen firması olmasında önemli başarılara imza attı.

Kafadar 2015 yılından sonra, Borusan Holding bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaya devam etti ve zaman içinde Borçelik, Borusan Otomotiv, Borusan Araç İhale ve Liman şirketlerimizin Murahhas Üyeliklerinin yanı sıra farklı grup şirketlerimizde Yönetim Kurulu rollerinde görev aldı.

‘BU KİŞİLERİN REFAHINI ARTIRMAK CEO’MUZUN GÖREVİ’

Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Erkan Kafadar'ın CEO olarak atanması ile ilgi olarak yayınlanan iç duyuruda şu görüşlere yer verdi:

“Değişik zamanlardaki bu iki CEO deneyimim sonucunda gördüm ki bugünkü CEO görevi geçmişe göre daha farklı ve çok daha önemli. Hızlı değişen dünyamızda bu görevin çok büyük sorumluluğu var. CEO'nun verdiği veya onayladığı kararlar; çalışanlarımız, Grup dışında bizimle çalışan iş ortaklarımız ve aileleri ile birlikte 50.000 kişinin hayatını etkiliyor.

Bu kişilerin her yıl refahını arttırmak CEO'muzun en yüce görevi olmalıdır. Buna paralel 75 yıllık bir kurum olan Borusan'ı önümüzdeki 100 yıla hazırlamak ve 100 yıl sonunda da var olmasını güvence altına almak bence yine aynı öneme sahip. Bu rol, tüm grup şirketleri için en doğru iş stratejilerini geliştirme, değişen dünyada var olabilmek için doğru dönüşüm ve büyüme adımlarını belirleme ve bu vizyonu tüm çalışanları dahil ederek hayata geçirmek için tüm gücüyle çalışmayı gerektiriyor.

Erkan, bu görev için doğru bir seçim. Kendisine üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyor, tüm yönetim ekibimiz, Murahhas Üyeler ve Genel Müdürlerimiz ile işbirliği içinde yaratacağı başarı hikayelerini dinlemeyi ve görmeyi heyecanla bekliyorum.”