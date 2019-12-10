BOTAŞ yaklaşık 30 kargo LNG almak istiyor!

LNG’den Aralık ayında teslim edilecek olanlar için tekliflerin 10 Aralık’ta, diğerlerinin 11 Aralık’a kadar iletilmesi istendi.

Doğalgaz sektöründen bir ticaret kaynağı, düşük fiyatlar nedeniyle böyle yüksek hacimli bir ihaleye çıkılmış olduğunu düşündüğünü belirterek LNG fiyatlarının şu anda Türkiye’nin aldığı boru gazından daha ucuz olduğunu belirtti.

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Asya’da spot piyasada LNG’nin bir milyon BTU (mmBTU) başına fiyatı yaklaşık 5.5 dolar ile yılın bu dönemi için tarihi düşük seviyelerde bulunuyor.

Avrupa için gösterge olan Ocak teslimi Hollanda gazının fiyatı ise 4.7 dolar/mmBTU ile bunun bile altında bulunuyor.

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Aynı ticaret kaynağı, Rus gazının fiyatının 8.5-8.7 dolar/mmBTU olduğunu ifade ederek BOTAŞ’ın ihaleyle düşük fiyatlardan faydalanmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye’nin Nijerya ve Cezayir’den LNG almak üzere uzun vadeli kontratları bulunuyor. Ancak bu kontratlar sırasıyla 2021 ve 2024 yıllarında sona erecek. Katar’dan doğalgaz almak için yapılan orta vadeli kontrat ise 2020’de sonlanacak.