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BP’nin üçüncü çeyrek kârı azaldı

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) bu yılın üçüncü çeyreğinde kârı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 değer kaybetti.

09:22 -
Haberler Ekonomi
BP’nin üçüncü çeyrek kârı azaldı

BP'den yapılan açıklamada şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki kârının 2,3 milyar dolara gerilediği bildirildi. Şirketin kârı geçen yılın aynı döneminde 3,8 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti.

Açıklamada şirketin kârının azalmasında olumsuz hava koşulları ve altyapı bakım çalışmalarının etkili olduğu bildirildi.  BP açıklamasında, ayrıca petrol ve doğal gaz üretiminin Meksika Körfezi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılan bakım çalışmaları süresince günde 100 bin varil seviyesinde azalabileceğine vurgu yapıldı. (AA)

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