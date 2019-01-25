Brexit’in faturası 2 milyar dolar

Avrupa Birliği (AB) üyeliği büyük bir belirsizlik içine giren İngiltere, Brexit süreci ile hazır giyim sektöründe tedirginlik yarattı. İngiltere pazarına 2 milyar dolarlık ihracat yapan hazır giyim sektörü, bugüne kadar Gümrük Birliği çerçevesinde ürünlerini sıfır gümrük ile ihraç ettiği bu pazarda rekabette önemli avantajlara sahip.

İNGİLTERE 3. PAZAR

Brexit sonrası sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkanının ortadan kalkacağına işaret eden İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere pazarındaki son durumu şöyle özetledi:

“Bu durumda 2 milyar dolarlık pazarda rekabet gücümüz ağır darbe alacak. Biz İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılırken Gümrük Birliği'nde kalacağını umut ediyoruz. Eğer bu beklentimiz gerçekleşirse sıfır gümrük vergisiyle ihracat yapmaya devam edebileceğiz. Gümrük Birliği'nden de ayrılırsa İngiltere ile ivedilikle ve menşe kuralları olabildiğince esnek bir serbest ticaret anlaşması imzalanması gerekiyor.”

Dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile hazır giyim sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Gültepe, yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere'nin, Türk moda endüstrisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Almanya ve İspanya'dan sonra İngiltere'nin sektör ihracatı açısından üçüncü büyük pazar olduğuna dikkat çeken Gültepe, Ticaret Bakanlığı'nın bu alandaki çalışmalarına büyük destek verdiklerini dile getirdi.

CARİ FAZLA VERİYORUZ

Sektörün, 2018'i 17.6 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve yaklaşık 15.8 milyar dolar civarında cari fazla verdiğini anlatan Gültepe, Türkiye'nin toplam cari açığının neredeyse yüzde 40'ı kadar cari fazla veren bir sektör olduklarını kaydetti. Gültepe, hazır giyim sektörünün katma değerli üretim ve net ihracat gelirinde olduğu gibi istihdamda da öncü olduğunu belirterek, ekim ayında üretimde 515 bin 600 kayıtlı çalışanla rekor kırdıklarını aktardı.

İPLİK VERGİSİ İSABETSİZ BİR ADIM

Sektörün ihracat katkısına rağmen hammadde fiyatlarında problem yaşadıklarına dikkat çeken İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere pazarı ile ilgili belirsizlik sürerken sektörün en temel hammaddelerinden biri olan ithal ipliğe yüzde 5-8 ek gümrük vergisi getirilmesinin büyük sıkıntı yarattığını söyledi. AB başta olmak üzere pek çok pazarda daralma yaşandığını ve fiyat tutturmakta zorlandıklarını dile getiren Gültepe, “Son 6 ayda iplik ithalatında ürün türlerine göre yüzde 25-50 düzeyinde düşüş var. Bu tabloya rağmen ithalatın artışında görmeye alıştığımız bir önlemle sektörün rekabet gücünün zayıflatılmasını son derece isabetsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.