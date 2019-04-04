Çalışanların her ay düzenli olarak aldığı maaşlar hakkında kafa karışıklığına yol açan bazı konular bulunmaktadır. Bunlardan biri de net ve brüt maaşın ne olduğu konusudur. Şimdi, brüt maaş nedir? Net brüt farkı nedir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Brüt maaş, kesintilere tabi olmasından ötürü çalışanın eline geçen değil, çalışanın hak ettiği esas toplam kazancı gösterir.

NET VE BRÜT MAAŞ FARKI

Brüt ücret; ücret bordrosunda görünen ve vergi, sgk primi ve benzeri kesintilere uğramamış ücret olup ham ücret olarak da nitelendirilebilirken, net ücret ise; brüt ücretten vergi, sgk primi ve diğer kesintiler düşüldükten sonra işçinin eline geçen tutarı ifade etmektedir.

Bu farkı görebileceğiniz yer maaş bordrosudur. Brüt ücret genelde bordronun üst tarafında yer alırken, net ücret ise ödenen net tutar olarak bordronun alt kısmında bulunabilecektir.

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