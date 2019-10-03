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Bu haberden sonra TÜİK işsizlik verilerini açıklamasa da olur

Devlet kurumları 'verileri' açıklıyor. Milyonlarca işsiz var. Aslında veriye meriye gerek de yok. Hafta içi, örneğin pazartesi saat 10:00'da, saat 15:00'da her yaştan insan sokaklarda, parklarda. Buradaki 'her yaştan' lafına dikkat. Her yaştan işsiz nasıl olabilir? İşsiz dediğin; genç, hadi 30-35 yaşındaki insan değil mi? Bizde değil. Bu yüzden işsizliğe merhem olsun diye 'Toplum Yararına Program' icat edildi, TYP! Geçici bir nefes. Okulda, temizlik görevlisi, ormanda fidan işçisi, altyapıda kazma kürekçi... Hiç yoktan iyidir. TYP'ye kimler başvurabilir. 18 yaşından büyük, emekli maaşı almayan İŞKUR'a kayıtlı olan. Bu girişten sonra, size TÜRKİYE FOTOĞRAFI gösterelim. Aşağıdaki fotoğrafa ve haberin içindeki salonda bulunanlara iyi bakın. Yaş ortalaması 45-50! Hepsi kuradan geçici iş bekliyor. Hepsinin iki ortak özelliği var: İşsizler ve hiç bir sosyal güvenceleri yok! Tıpkı ELMAS KARATAŞ abla gibi...

13:06 -
Haberler Ekonomi
Bu haberden sonra TÜİK işsizlik verilerini açıklamasa da olur

Türkiye’de işsizlik genel olarak TÜİK’in açıkladığı rakamlarla veya İŞKUR önündeki uzun kuyruklarla acı bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat bugün gözümüze öyle bir detay çarptı ki işsizliği anlatmak için TÜİK bundan sonra işsizlik verilerini açıklamasa bile olur.

Şimdi gelin haberin detaylarına inelim…

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇ) kapsamında kent merkezindeki okullarda çalıştırılacak 204 geçici hizmetlinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kura çekim töreni düzenlendi. Toplam 2 bin 252 kişinin başvurduğu kura sonucunda geçici görev alacak 137 temizlik görevlisiyle 67 güvenlik görevlisi noter huzurunda sırayla belirlendi.

İlerleyen yaşına rağmen geçici hizmetli alımı programına başvuran insanların sayısı dikkat çekti. Fotoğrafın üzerine tıklayıp büyüterek, salondaki insanların yaşları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. (Fotoğraf: AA)

KURAYI EŞİ ÇEKTİ

Elmas Karataş İŞKUR’un geçici işçi aldığı Toplum Yararına Çalışma programında geçici hizmetli olmak için girdiği kurayı kazandı. Kurayı ise eşi Eyüp Karataş’ın çekmesi enteresan bir tesadüf oldu.

DÖRDÜNCÜ KURADA EŞİNİN ÇIKACAĞI BELLİYDİ

Eyüp Karataş da eşinin isminin çıkmasından çok memnun olduğunu dile getirerek, “Eşimin çıkacağını rüyamda görmüştüm. Dördüncü kurada eşimin isminin çıkacağını tahmin ettim.” ifadelerini kullandı.

YİNE KURA ÇEKMİŞTİ YİNE İSMİ ÇIKMIŞTI

Hizmetli olmaya hak kazanan Elmas Karataş ise üç yıl önce yine eşinin çektiği kurada isminin çıktığını ve valilikte çalıştığını söyledi. Karataş, “Eşim bundan 3 yıl önce yine bir kura çekiminde ismimi çekmişti ve valilikte çalışmıştım. Bu sefer daha fazla umutluydum. Eşimin şansına güvendim. 2-3 gündür çok heyecanlıydım ve çıkacağımdan emindim. Çok şükür, içim içime sığmadı. Eşim kurayı çekmek istedi. Eşimin ismimi çekeceğinden emindim, çok mutluyum.” diye konuştu.

İŞİ YOK EMEKLİ DEĞİL

İşin daha da enteresan kısmı burada başlıyor…  Toplum Yararına Programlar kapsamında kuraya girebilmek için en az 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Yani Elmas Karataş olgun yaşına rağmen işsiz ve emekli değil!

AA

emekli Haber noter şehit Türkiye Zonguldak
Son güncelleme: 13:51 03.10.2019
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