Sorunlu kredilerin yabancılara satışını kolaylaştıracak düzenleme

Yatırımcılar, bankalar ve düzenleyici kurumlar, NPL’lerin yabancılara satışını kolaylaştıracak düzenleme değişiklikleri için toplanacak. Konuya yakın beş kaynağın verdiği bilgilere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu, bankacılık sektöründeki takibe dönüşmüş kredileri (NPL) alma konusunda iştahlı yabancı alıcıların önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan düzenleme değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

İSTANBUL’DA ÇALIŞMA TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Öte yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Reuters’a yaptığı açıklamada, bu hafta bankacılar ve düzenleyici kurumların da katıldığı, takipteki krediler sorununun çözülmesine yardımcı olmak için yapılması gerekenleri belirlemek için bu hafta İstanbul’da çalışma toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

Yabancı fonların Türkiye’deki NPL piyasasına ciddi ilgileri bulunuyor. Ancak kaynaklar yasal mevzuatın yabancı fonların yurtiçi pazara girmesi için uygun olmadığını belirterek, bunun için düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

BDDK’dan mali bünye değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredi tespit edildiği belirtilmişti. (REUTERS)