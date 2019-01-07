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Bu kuyruk 180 gün boyunca eve ekmek götürmek için

Ordu'da 6 aylık geçici işe 1000 kişi alınacağı duyurulunca vatandaşlar İŞ-KUR'un önünde kuyruk oldu.

android-time 14:22
Haberler Ekonomi
Bu kuyruk 180 gün boyunca eve ekmek götürmek için
Ordu'da 6 aylık geçici işe 1000 kişi alınacağı duyurulunca vatandaşlar İŞ-KUR'un önünde kuyruk oldu.

Ordu'da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.

İŞKUR tarafından TYP kapsamında başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek olan 6 ay süreli işçi alımları için Ordu İş Bulma Kurumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişinin istihdam edileceği ve 11 Ocak gününe kadar devam edecek başvurulara büyük ilgi olunca İŞKUR yetkilileri adayları sırayla içeriye aldı.

Söz konusu alımlar için 16 Ocak'ta noter huzurunda kura çekileceği ve işe girmeye hak kazananların 1 Şubat tarihinde işe başlayacağı kaydedildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 14:2307.01.2019
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